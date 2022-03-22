Собянин ввел мораторий на повышение ставки аренды городской земли и недвижимости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки застройщиков и арендаторов городской недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что был принят пакет изменений в нормативные правовые акты о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений, находящихся в городской собственности.

Сообщается, что устанавливается мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за участки и объекты, находящиеся в собственности города.

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Кроме того, арендаторы объектов нежилого фонда получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по уплате арендных платежей за второй квартал 2022 года.

Также было принято решение о том, что арендаторы земельных участков, предоставленных для целей строительства, получат отсрочку по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет дополнительно выделено 7 миллиардов рублей на адресную социальную помощь москвичам в рамках поддержки граждан в условиях санкционного давления.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрендаНедвижимостьМосква
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