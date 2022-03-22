Собянин ввел мораторий на повышение ставки аренды городской земли и недвижимости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки застройщиков и арендаторов городской недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что был принят пакет изменений в нормативные правовые акты о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек и рассрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений, находящихся в городской собственности.

Сообщается, что устанавливается мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за участки и объекты, находящиеся в собственности города.