Собянин выделил 7 млрд руб на оказание дополнительной адресной соцпомощи москвичам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет дополнительно выделено 7 миллиардов рублей на адресную социальную помощь москвичам в рамках поддержки граждан в условиях санкционного давления. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Сообщается, что адресная помощь затрагивает граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации (последствия чрезвычайных происшествий, утрата кормильца, потеря работы, снижение дохода семей с детьми ниже прожиточного минимуму), средства предоставляются в денежной форме и в виде электронного сертификата.
Накануне Сергей Собянин заявил, что в ближайшие дни будет запущена программа льготного кредитования предприятий пищевой промышленности и фармацевтики столицы. Об этом сообщает пресс-служба московского правительства.
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