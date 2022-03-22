Собянин выделил 7 млрд руб на оказание дополнительной адресной соцпомощи москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет дополнительно выделено 7 миллиардов рублей на адресную социальную помощь москвичам в рамках поддержки граждан в условиях санкционного давления. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Сообщается, что адресная помощь затрагивает граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации (последствия чрезвычайных происшествий, утрата кормильца, потеря работы, снижение дохода семей с детьми ниже прожиточного минимуму), средства предоставляются в денежной форме и в виде электронного сертификата.