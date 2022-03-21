Собянин объявил о мерах поддержки пищевой промышленности Москвы

В ходе встречи с руководителями предприятий обеих отраслей градоначальник рассказал о мерах поддержки в условиях санкционного давления, над которыми московские власти работают совместно с правительством, министерством промышленности и министерством сельского хозяйства.

«Было принято решение о субсидировании процентной ставки для промышленных системных предприятий... пополнен Фонд развития промышленности... приняли решение о капитализации Фонда развития промышленности Москвы до 10 млрд рублей», - отметил глава столицы.

Собянин добавил, что Москва является одним из главных российских центров пищевой промышленности, а фармацевтическую отрасль необходимо включить в список по оказанию мер поддержки.

Ранее столичный мэр подписал постановление о мерах поддержки сетей быстрого питания в Москве на фоне ухода с рынка иностранных компаний, пишет «Свободная пресса».

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что промышленные предприятия столицы могут воспользоваться преференциями от правительства Москвы, сообщает RT.