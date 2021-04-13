Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru

По его словам, благотворительный сервис mos.ru – проект, который позволяет пользователям направлять средства напрямую в проверенные благотворительные фонды, которые регулярно предоставляют отчетности о потраченных финансах.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщается, что за время работы благотворительного сервиса на портале mos.ru москвичи совершили более 13 тысяч платежей на общую сумму свыше 3,6 миллионов рублей.

Отдельно мэр отметил систему поддержки благотворительных организаций города. За эти годы власти выделили организациям сотни помещений для того, чтобы они могли нормально функционировать, также предусмотрена грантовая поддержка на 800 миллионов рублей ежегодно, рассказал Собянин.

Мэр также поздравил участников встречи с Днем мецената и благотворителя, который отмечается ежегодно 13 апреля, поблагодарил волонтеров за их душевную доброту. Он особо подчеркнул важность работы фондов в период пандемии.

