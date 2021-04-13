Голосовой помощник передаст жалобы на самочувствие пациента до приема у терапевта

Таким образом, на приеме врач уже будет знать причину обращения и жалобы на самочувствие пациента, а значит, сможет сократить время на сбор этих данных и внесение их в систему и уделит больше внимания общению с больным, проведению подробного осмотра и рекомендациям по лечению, сообщается в материале.

Уточняется, что на данный момент проект запущен в пилотном режиме на базе пяти городских поликлиник. Информация о записи на прием к врачу и любые изменения отображаются в личном кабинете пользователя на портале mos.ru и в emias.info, а также в соответствующих мобильных приложениях.

Внедрение подобных умных сервисов стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий.

