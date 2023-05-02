Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Мэр российской столицы Сергей Собянин провёл встречу с подписавшими контракт на военную службу москвичами, которые сейчас базируются в центрах «Авангард» и «Патриот». Об этом градоначальник рассказал в блоге на своем персональном сайте.

По словам мэра, контрактники обеспечены надлежащей экипировкой, с ними проводится необходимая военная подготовка. В целом он оценил условия их пребывания в центрах подготовки как хорошие. Собянин поздравил военнослужащих по контракту с наступающим Днём Победы.