Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Мэр российской столицы Сергей Собянин провёл встречу с подписавшими контракт на военную службу москвичами, которые сейчас базируются в центрах «Авангард» и «Патриот». Об этом градоначальник рассказал в блоге на своем персональном сайте.

По словам мэра, контрактники обеспечены надлежащей экипировкой, с ними проводится необходимая военная подготовка. В целом он оценил условия их пребывания в центрах подготовки как хорошие. Собянин поздравил военнослужащих по контракту с наступающим Днём Победы.

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Единый пункт отбора на военную службу по контракту на севере Москвы распахнул свои двери 3 апреля на улице Яблочкова. Все сведения о процессе набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, функционирует чат-бот на ту же тему.

В центре «Авангард» размещаются контрактники, которые ожидают приказа о зачислении в ряды российской армии. Он рассчитан на проживание не менее 2200 военных. Затем, после издания приказа, контрактники - новобранцы перебазируются в центр «Патриот» Минобороны РФ. Там укомплектовываются подразделения, а также продолжаются разноплановые занятия по военной подготовке.

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Фото: sobyanin.ru
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