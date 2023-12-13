Собянин: Все больше москвичей участвуют в программе раздельного сбора отходов
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что за 11 месяцев 2023 года москвичами было собрано более 1,4 млн тонн вторсырья.
По его словам, если в 2019 году было собрано только 450 тысяч тонн вторсырья, то в 2022 году около 1,5 млн тонн, что говорит о том, что всё больше горожан участвуют в программе раздельного сбора отходов.
Градоначальник отметил, что вместо штрафов московские власти предпочли экологическое просвещение горожан. В частности, в школах и семейных центрах ежемесячно проводятся экоуроки, на ВДНХ есть интерактивный экспонат, знакящий с правилами разделения отходов.
Кроме того, в 11 экоцентрах города, в том числе в парке «Яуза», можно не только узнать всё про сортировку отходов, но и сдать вторсырьё на переработку.
«Голосовой помощник «Алиса» рассказывает, как правильно сортировать мусор и где находятся ближайшие баки. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Чистая Москва», – добавил мэр.
Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей города стирать пакеты, чтобы сократить потребление пластика и чтобы город «не утонул в мусоре», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru