Собянин: Все больше москвичей участвуют в программе раздельного сбора отходов

По его словам, если в 2019 году было собрано только 450 тысяч тонн вторсырья, то в 2022 году около 1,5 млн тонн, что говорит о том, что всё больше горожан участвуют в программе раздельного сбора отходов.

Градоначальник отметил, что вместо штрафов московские власти предпочли экологическое просвещение горожан. В частности, в школах и семейных центрах ежемесячно проводятся экоуроки, на ВДНХ есть интерактивный экспонат, знакящий с правилами разделения отходов.

Кроме того, в 11 экоцентрах города, в том числе в парке «Яуза», можно не только узнать всё про сортировку отходов, но и сдать вторсырьё на переработку.

«Голосовой помощник «Алиса» рассказывает, как правильно сортировать мусор и где находятся ближайшие баки. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Чистая Москва», – добавил мэр.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей города стирать пакеты, чтобы сократить потребление пластика и чтобы город «не утонул в мусоре», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

