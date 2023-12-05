Москва признана лучшим регионом РФ по обращению с отходами
Москва стала лидером рейтинга регионов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами по версии Российского экологического оператора. Столица разделила первую строчку с Московской областью – они с большим отрывом опередили других участников топ-20.
Среди критериев оценки участников рейтинга учитывались развитие инфраструктуры по обращению с ТКО, охват населения, рост показателей обработки и утилизации отходов, бесперебойность оказания услуги и другие показатели.
Вице-премьер Виктория Абрамченко в целом отметила положительную динамику регионов в данной сфере. По её словам, Зеленый рейтинг – эффективный инструмент оценки деятельности субъектов Федерации по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Ключом к успеху Москвы в номинации «Регионы России» Зеленой премии-2023 стала программа раздельного накопления отходов, которая действует в городе четыре года. Для этого применяются контейнеры синего и серого цветов.
В Москве за девять месяцев текущего года в рамках программы собрано порядка 1,2 млн тонн вторсырья. Это больше, чем за тот же срок годом ранее, сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюкова, курирующий вопросы обращения с отходами.
Уже два года региональным оператором по обращению с ТКО в Москве выступает компания «Экотехпром». Все это время объем отбираемого для переработки вторсырья стабильно увеличивается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru