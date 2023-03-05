Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает»
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Акция стартовала года назад для помощи жителям новых регионов России. За это время более 46 тысяч москвичей, ставших участниками акции, собрали 1 тыс. 80 тонн продуктов и товаров первой необходимости.
«Активно помогают бизнесмены, некоммерческие организации и профсоюзы. Горожане передают одежду, бытовую технику, телефоны, средства реабилитации. Собирают детей из новых территорий в школу, дарят музыкальные инструменты и все для новорожденных», - написал гглава столицы.
Он напомнил, что в Москве действуют 14 штабов приема гуманитарной помощи, многие из них открыты с 10:00 до 19:00 каждый день.
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