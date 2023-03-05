Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает»

Акция стартовала года назад для помощи жителям новых регионов России. За это время более 46 тысяч москвичей, ставших участниками акции, собрали 1 тыс. 80 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

«Активно помогают бизнесмены, некоммерческие организации и профсоюзы. Горожане передают одежду, бытовую технику, телефоны, средства реабилитации. Собирают детей из новых территорий в школу, дарят музыкальные инструменты и все для новорожденных», - написал гглава столицы.

Он напомнил, что в Москве действуют 14 штабов приема гуманитарной помощи, многие из них открыты с 10:00 до 19:00 каждый день.





