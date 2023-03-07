Собянин пригласил москвичей принять участие в акции «День без турникетов»
Более 1,4 тысяч площадок проекта «День без турникетов» смогут посетить горожане в Москве в 2023 году. Об этом градоначальник Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
По его словам, данный проект заинтересует как взрослых, так и детей и даст возможность москвичам и гостям столицы побывать в инновационных центрах, мастерских, архитектурных бюро, а также узнать, как устроены аэропорты, технопарки и заводы.
Глава Москвы отметил, что с 2012 года «Дни без турникетов» посетили больше 346 тыс. человек, а в нынешнем году планирует провести четыре бесплатные акции, первая из которых стартует в конце марта.
Ранее градоначальник сообщал, что в 2023 году в Москве начнется строительство трех новых мостовых сооружений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- Собянин пригласил москвичей принять участие в акции «День без турникетов»
- Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах
- Журналист Херш анонсировал публикацию нового расследования о терактах на «Северных потоках»
- Производитель шин Michelin продаст свой завод в Подмосковье
- Боснийский футбольный клуб оштрафовали за поддержку России
- Мишустин признался, что ему легче работать с женщинами
- В Париже протестующие против пенсионной реформы устроили беспорядки
- NYT: к взрывам на «Северных потоках» причастна проукраинская группировка
- СМИ: США рассматривают кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО
- «Акт бессилия»: в МИД Украины оценили слова Лукашенко о Зеленском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru