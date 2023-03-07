Собянин пригласил москвичей принять участие в акции «День без турникетов»

По его словам, данный проект заинтересует как взрослых, так и детей и даст возможность москвичам и гостям столицы побывать в инновационных центрах, мастерских, архитектурных бюро, а также узнать, как устроены аэропорты, технопарки и заводы.

Глава Москвы отметил, что с 2012 года «Дни без турникетов» посетили больше 346 тыс. человек, а в нынешнем году планирует провести четыре бесплатные акции, первая из которых стартует в конце марта.

Ранее градоначальник сообщал, что в 2023 году в Москве начнется строительство трех новых мостовых сооружений.

