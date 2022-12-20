Собянин: Выдающиеся представители туристической сферы получили городские награды
Награды получили выдающиеся представители сферы туризма в Москве в рамках ежегодной премии «Путеводная звезда». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Москва является одним из самых посещаемых туристами городов страны. Собянин сообщил, что в рамках ежегодной премии лучшим экскурсоводом стала Марина Крамская, в 2021 году она провела порядка 500 авторских экскурсий для детей и взрослых.
Мэр подчеркнул, что премию за инновации получило интерактивное пространство «Лунариум» в Московском планетарии. По его словам, всего на конкурс поступило свыше 400 заявок, жюри выбрало лучших в 11 номинациях среди объектов показа, тревел-блогеров, туроператоров, отелей, ресторанов и других. Собянин добавил, что победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Дарвиновский музей.
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