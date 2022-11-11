В Москве наградили победителей студенческого хакатона «Экономика будущего Москвы», приуроченного ко Дню экономиста. Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Студенты ведущих вузов страны на протяжении двух недель разрабатывали проекты по стабилизации рынка труда и подготовке кадров для экономики Москвы, а также по экологической повестке.

Лучшим признали проект команды Российского технологического университета МИРЭА по раздельному сбору отходов и их переработке. Второе и третье место заняли команда Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и команда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Победители смогут пройти стажировку в Департаменте экономической политики и развития города Москвы, Сбербанке России и Аналитическом центре Москвы.

«Сегодняшний хакатон показал, что привлечение студентов к решению социально-значимых вопросов является важной составляющей подготовки кадров для экономики России, поэтому такая работа, безусловно будет продолжена», - поделилась Мария Багреева.

Со своей стороны ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов отметил, что студенты «с головой погрузились» в решение серьезных задач, искали оптимальные решения, именно так и реализовывается стратегия молодежи в профессиональной сфере.

Хакатон «Экономика будущего Москвы» организован Правительством Москвы совместно с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова при поддержке Сбербанка России.

