Собянин вручил ежегодные премии Москвы в области физкультуры и спорта

Церемония награждения прошла в белом зале столичной мэрии, в преддверии Дня зимних видов спорта, который с 2015 года отмечается в первые выходные после 7 февраля - даты открытия XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Лауреатами премии 2022 года стали 25 человек, в том числе, тренер Московской академии фигурного катания на коньках Сергей Доброскоков, заслуженный мастер спорта России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина, а также баскетболистка Татьяна Овечкина, на счету которой золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

«Вы подготовили огромное количество спортсменов, заботитесь о развитии инфраструктуры спорта Москвы, продвигаете его, популяризируете. Благодаря вам во многом Москва является мировым спортивным городом», - сказал Собянин лауреатам.

В пресс-службе мэра Москвы добавили, что с 2017 года размер премий был увеличен до одного млн рублей каждая.

Ранее Собянин заявил, что столица активно реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины, гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения, сообщает НСН.

