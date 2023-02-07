Собянин вручил ежегодные премии Москвы в области физкультуры и спорта
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лауреатам премии города 2022 года в области физической культуры и спорта, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Церемония награждения прошла в белом зале столичной мэрии, в преддверии Дня зимних видов спорта, который с 2015 года отмечается в первые выходные после 7 февраля - даты открытия XXII Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Лауреатами премии 2022 года стали 25 человек, в том числе, тренер Московской академии фигурного катания на коньках Сергей Доброскоков, заслуженный мастер спорта России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина, а также баскетболистка Татьяна Овечкина, на счету которой золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
«Вы подготовили огромное количество спортсменов, заботитесь о развитии инфраструктуры спорта Москвы, продвигаете его, популяризируете. Благодаря вам во многом Москва является мировым спортивным городом», - сказал Собянин лауреатам.
В пресс-службе мэра Москвы добавили, что с 2017 года размер премий был увеличен до одного млн рублей каждая.
Ранее Собянин заявил, что столица активно реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины, гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения, сообщает НСН.
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