Собянин: За десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о строительстве 11 спортивных комплексов в Троицком и Новомосковском административных округах в течение последних 10 лет. Благодаря этим проектам для жителей Новой Москвы появилось больше зон для активного образа жизни.

Среди открытых объектов: Лыжная трасса в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный комплекс в поселении Сосенское, ледовый тренировочный центр «Снегирь Арена» в Марушкинском поселении, Троицкая городская спортивно-оздоровительная база «Лесная».