Собянин: За десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о строительстве 11 спортивных комплексов в Троицком и Новомосковском административных округах в течение последних 10 лет. Благодаря этим проектам для жителей Новой Москвы появилось больше зон для активного образа жизни.
Среди открытых объектов: Лыжная трасса в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный комплекс в поселении Сосенское, ледовый тренировочный центр «Снегирь Арена» в Марушкинском поселении, Троицкая городская спортивно-оздоровительная база «Лесная».
Московский градоначальник также рассказал о планах завершения строительства новых спортивных объектов в Троицком и Новомосковском административных округах. Такие комплексы будут открыты в поселении Киевский Троицкого округа, в районе жилого комплекса «Новое Внуково».
Ледовая арена появится в Щербинке, а в поселении Сосенское откроют всесезонный спортивно-развлекательный комплекс возле станции метро «Прокшино» Сокольнической линии.
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