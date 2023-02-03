Собянин: За десять лет в ТиНАО построили 11 спортивных объектов

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о строительстве 11 спортивных комплексов в Троицком и Новомосковском административных округах в течение последних 10 лет. Благодаря этим проектам для жителей Новой Москвы появилось больше зон для активного образа жизни.

Среди открытых объектов: Лыжная трасса в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный комплекс в поселении Сосенское, ледовый тренировочный центр «Снегирь Арена» в Марушкинском поселении, Троицкая городская спортивно-оздоровительная база «Лесная».

Собянин: За год в ТиНАО построят около 50 деловых и коммерческих объектов

Московский градоначальник также рассказал о планах завершения строительства новых спортивных объектов в Троицком и Новомосковском административных округах. Такие комплексы будут открыты в поселении Киевский Троицкого округа, в районе жилого комплекса «Новое Внуково».

Ледовая арена появится в Щербинке, а в поселении Сосенское откроют всесезонный спортивно-развлекательный комплекс возле станции метро «Прокшино» Сокольнической линии.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:СобянинНовая МоскваСпорт
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