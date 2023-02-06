Собянин: Гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Москва активно реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины. Так, гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что общая сумма грантов составила два миллиарда рублей, а срок реализации проектов варьируется от года до трех лет.