Собянин: Гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения

Москва активно реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины. Так, гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что общая сумма грантов составила два миллиарда рублей, а срок реализации проектов варьируется от года до трех лет.

Собянин рассказал о проекте социальной помощи для пациентов больниц

Отмечается, что уже завершена реализация семи научно-практических проектов на базе таких городских медучреждений, как ГКБ им. Давыдовского, ГКБ им. Боткина, ММКЦ "Коммунарка", Морозовская ДГКБ, ПКБ №1 им. Алексеева совместно с Институтом молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что реставрацию главного корпуса ГКБ имени Давыдовского планируется завершить в 2023 году. По его словам, комплексная модернизация объекта завершена почти на 90%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрантыЗдравоохранениеСобянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры