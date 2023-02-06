Собянин: Гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения
Москва активно реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины. Так, гранты на научные разработки в сфере здравоохранения получили 34 медучреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что общая сумма грантов составила два миллиарда рублей, а срок реализации проектов варьируется от года до трех лет.
Отмечается, что уже завершена реализация семи научно-практических проектов на базе таких городских медучреждений, как ГКБ им. Давыдовского, ГКБ им. Боткина, ММКЦ "Коммунарка", Морозовская ДГКБ, ПКБ №1 им. Алексеева совместно с Институтом молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что реставрацию главного корпуса ГКБ имени Давыдовского планируется завершить в 2023 году. По его словам, комплексная модернизация объекта завершена почти на 90%.
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