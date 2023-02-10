Собянин: Цифровизация упростила взаимодействие роддомов и поликлиник Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице реализован проект цифрового взаимодействия роддомов и поликлиник.



«Сведения о новорожденных стали автоматически передаваться в электронном виде из роддомов в детские поликлиники», - написал Собянин Telegram-канале.

Теперь данные о новорожденных и заявки на их первичный патронажный осмотр вносятся и хранятся в ЕМИАС, также в автоматическом режиме заполняются патронажные документы. Это позволяет экономить время медсестрам на заполнение документов, а высвободившееся время уделить осмотру ребенка и консультации родителей.

Родители получили возможность смотреть протоколы осмотра ребенка онлайн.

