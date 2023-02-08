Собянин сообщил о продолжении реализации проекта «Персональный помощник» для онкобольных

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении продлить реализацию проекта «Персональный помощник» для онкобольных. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Собянин, проект показал хорошие результаты.

«Для бережного сопровождения пациентов с онкологией нами создана служба персональных помощников. За два с половиной года работы в нее обратились больше 120 тыс. человек», — подчеркнул мэр.

Помощь пациентам с онкологией в Москве оказывают больше 80 специалистов: в частности, они записывают горожан на прием к врачу, на исследования, напоминают о визите. Пациент может получить контакт персонального помощника в поликлинике вместе с направлением к онкологу, каждый получает необходимую помощь с момента подозрения на заболевание до пожизненного наблюдения после лечения.

Служба персональных помощников для онкопациентов была создана в августе 2020 года. Инициатива призвана помочь больным в прохождении клиентского пути. Специалисты связываются с пациентами по телефону и помогают записаться на прием к врачу, на сдачу анализов и проведение исследований, решают возникающие проблемы. Возможность персонального сопровождения предоставляется в поликлиниках при направлении к врачу-онкологу при согласии пациента.

