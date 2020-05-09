Собянин возложил цветы к памятнику Маршалу Жукову на Манежной площади
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В церемонии, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие также волонтеры.
Волонтеры 9 мая возлагают цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей по заявкам ветеранов, которые из-за эпидемии коронавируса не могут принять участие в мероприятии.
Собянин возложил к памятнику букет красных роз и почтил память погибших в войне минутой молчания.
В пресс-службе мэрии добавили, что в этом году памятник Георгию Жукову был отреставрирован. Он не ремонтировался с момента установки. Специалисты укрепили каркас и очистили поверхность скульптуры, а также устранили дефекты, заделали технологические швы и трещины, выполнили патинирование отдельных фрагментов и нанесли защитное покрытие. Восстановлен был также постамент памятника.
Памятник маршалу Георгию Жукову в Москве был установлен в мае 1995 года на Манежной площади перед Историческим музеем в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его автор - скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев.
Ранее 9 мая президент РФ Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и обратился к россиянам по случаю 75-летней гоовщины Победы.
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