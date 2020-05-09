Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья. От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно, всенародно, все вместе», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что духовное и нравственное значение Дня Победы остаётся великим, а отношение россиян к нему — священным, сообщает RT.

«Это наша память и гордость. История нашей страны, история каждой семьи», — добавил президент.

По словам Путина, подвиг людей, приведших страну к победе, невозможно недооценивать.

Ранее сегодня Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Юбилей Великой Победы празднуется в этом году в условиях вспышки коронавируса. Масштабные торжества, запланированные к этой знаменательной дате, из-за эпидемии перенесены на более поздний срок, подготовка к ним была свернута. Такое решение принял в середине апреля президент Владимир Путин и сообщил о нем в обращении к стране, пишет НСН.

Несмотря на перенос основных мероприятий в честь Дня Победы, в Москве и нескольких десятках российских городов пройдёт воздушная часть парада. В небе над Москвой совершат полет 75 боевых самолетов и вертолетов — по числу лет со Дня Победы. По традиции завершат парад знаменитые российские авиагруппы, а замыкающая шестерка Су-25 окрасит небо в цвета триколора.



