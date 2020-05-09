Лукашенко попросил не осуждать его за проведение Парада Победы
Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не могла отказаться от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он попросил не «торопиться делать выводы, а тем более осуждать наследников Победы, белорусов».
«Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили бы так же», - объявил белорусский лидер в ходе празднования в Минске 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме военного парада, вечером в Минске запланирован концерт «Во славу общей Победы». Состоятся и другие мероприятия. А завершится 9 мая фейерверком.
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в беседе с НСН напомнил, что Александр Лукашенко, решив проводить парад Победы 9 Мая в Минске, проигнорировал мнение ВОЗ и населения. В частности, согласно проведённому опросу, 74% респондентов выступили за запрет всех массовых мероприятий 9 мая в Белоруссии.
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