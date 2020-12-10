Собянин: Власти не планируют новых ограничений в новогодние праздники

Власти Москвы не планируют введение новых ограничений в новогодние праздники. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава города подчеркнул, что администрация не собирается вводить никаких дополнительных ограничений и штрафов.

При этом, по словам Собянина, столичные власти не будут устраивать массовых специальных мероприятий на улицах, в парках и скверах Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 20 тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19, а более 6 тысяч москвичей уже сделали прививку.

По последним данным, в Москве выявили уже 672 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, 513 тысяч человек выздоровели, 9 645 пациентов скончались.

