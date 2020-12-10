Собянин назвал число привившихся от COVID-19 москвичей
Сергей Собянин рассказал, сколько жителей российской столицы уже провакцинировались от СOVID-19. В интервью телеканалу «Россия 24» градоначальник заявил, что на вакцинацию уже записались более 20 тысяч человек, а прививку сделали более 6 тысяч москвичей.
Кроме того, мэр Москвы заявил, что в ближайшие дни в мегаполисе будет принято решение о расширении охвата вакцинацией от коронавируса.
Напомним, 5 декабря в Москве на базе городских взрослых поликлиник начали работать кабинеты вакцинации от COVID-19. Пока их всего 70. Сделать прививку можно ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперёд. Пока привиться могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru