Собянин назвал число привившихся от COVID-19 москвичей

Сергей Собянин рассказал, сколько жителей российской столицы уже провакцинировались от СOVID-19. В интервью телеканалу «Россия 24» градоначальник заявил, что на вакцинацию уже записались более 20 тысяч человек, а прививку сделали более 6 тысяч москвичей.

Кроме того, мэр Москвы заявил, что в ближайшие дни в мегаполисе будет принято решение о расширении охвата вакцинацией от коронавируса.