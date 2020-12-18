Собянин рассказал о своём состоянии после вакцинации от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от COVID-19. Об этом градоначальник рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

О вакцинации столичного мэра стало известно в начале сентября. Собянин сообщил об этом в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что ему было бы сложно агитировать за российскую вакцину, не воспользовавшись ею.

В интервью Собянин рассказал, что сделал прививку в период исследований вакцины, чтобы понять, насколько она эффективна. По словам мэра, он не ощутил последствий от введения препарата, за исключением небольшой головной боли.

Собянин подчеркнул, что прививка значительно уменьшает риск заражения коронавирусом, а люди, заболевшие после вакцинации, легче переносят инфекцию.

Ранее столичный мэр сообщил в своём блоге, что с 21 декабря привиться от COVID-19 смогут сотрудники сфер транспорта, энергетики, промышленности, СМИ. В результате вакцинация охватит еще около миллиона москвичей.

