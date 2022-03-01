Собянин включил еще 10 новых стартовых площадок в Программу реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин внес 10 новых территорий, на которых планируется построить дома для переселения, в программу реновации столичного жилфонда. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Вице-мэр Бочкарёв: Под реновацию выделят десять новых территорий в 2022 году

Отмечается, что площадки расположены в восьми административных округах и 10 районах Москвы. Дома, построенные на новых территориях, смогут принять около семи тысяч человек. Ожидается, что в новостройки получится расселить жителей 38 старых домов.

Из программы также исключили площадку в районе Бибирево.

Сейчас по программе реновации подобрано уже 543 стартовые площадки.

Кроме того, Собянин обратил внимание, что с начала программы реновации в столице в Москве построено 185 жилых домов. В новые квартиры заехали уже 47,6 тыс. человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинРеновация Жилья
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры