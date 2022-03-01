Собянин включил еще 10 новых стартовых площадок в Программу реновации

Отмечается, что площадки расположены в восьми административных округах и 10 районах Москвы. Дома, построенные на новых территориях, смогут принять около семи тысяч человек. Ожидается, что в новостройки получится расселить жителей 38 старых домов.

Из программы также исключили площадку в районе Бибирево.

Сейчас по программе реновации подобрано уже 543 стартовые площадки.

Кроме того, Собянин обратил внимание, что с начала программы реновации в столице в Москве построено 185 жилых домов. В новые квартиры заехали уже 47,6 тыс. человек.

