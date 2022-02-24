Вице-мэр Бочкарёв: Под реновацию выделят десять новых территорий в 2022 году

Число стартовых площадок под реновацию в Москве увеличится на десять территорий уже в марте этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



Бочкарев рассказал, что заселиться в новые квартиры смогут больше семи тысяч жителей города. Он пояснил, что поиск новых территорий для возведения современного жилья происходит постоянно.

«Для поддержания и наращивания темпов переселения участников программы реновации город ведет постоянный подбор территорий для нового жилищного строительства. Сейчас в проработке находятся десять площадок. Их градостроительный потенциал составляет свыше 190 тысяч кв. м.», – отметил Бочкарёв.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин добавил, что площадки находятся в Центральном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном округах, а также в Новой Москве. Он добавил, что число территорий под реновацию будет увеличиваться по мере сноса старых домов.

Реновация стартовала в Москве еще в августе 2017 года. Для реализации программы было выделено 534 площадки. Сейчас по программе реновации снесено 84 дома.

