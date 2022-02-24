Вице-мэр Бочкарёв: Под реновацию выделят десять новых территорий в 2022 году
Число стартовых площадок под реновацию в Москве увеличится на десять территорий уже в марте этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарев рассказал, что заселиться в новые квартиры смогут больше семи тысяч жителей города. Он пояснил, что поиск новых территорий для возведения современного жилья происходит постоянно.
«Для поддержания и наращивания темпов переселения участников программы реновации город ведет постоянный подбор территорий для нового жилищного строительства. Сейчас в проработке находятся десять площадок. Их градостроительный потенциал составляет свыше 190 тысяч кв. м.», – отметил Бочкарёв.
Глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин добавил, что площадки находятся в Центральном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном округах, а также в Новой Москве. Он добавил, что число территорий под реновацию будет увеличиваться по мере сноса старых домов.
Реновация стартовала в Москве еще в августе 2017 года. Для реализации программы было выделено 534 площадки. Сейчас по программе реновации снесено 84 дома.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- В России за сутки госпитализированы более 8,5 тысяч человек с COVID-19
- Цены на газ в Европе выросли на 35%
- Минобороны: Украинские военные массово покидают свои позиции
- ФРГ: Германия откажется от закупки угля и газа у России
- Макрон поддержал Зеленского
- В Сбербанке опровергли введение ограничений на валютные операции
- Басурин заявил, что украинские военные просят ДНР о гуманитарном коридоре
- В ДНР призвали украинцев попросить своих родственников в армии «сложить оружие»
- Акции российских компаний на бирже падают на фоне военной операции
- На торгах на мосбирже курс евро вырос до 100 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru