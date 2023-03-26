Собянин: В ТиНАО до конца года планируется ввести 12 детсадов и 14 школ
В ТиНАО планируется построить 12 детских садов и 14 школ. Столичные власти собираются реализовать эти планы до конца года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«До конца 2023 года в ТиНАО построим еще 12 детских садов на 2 тыс. 800 мест и 14 школ на 8 тыс. 370 мест», - написал он в своем Telegram-канале.
Одна из самых больших школ, в которой смогут учиться более 2 тысяч школьников, откроется на территории ЖК «Переделкино Ближнее». Здесь также построят несколько детских садов и три крупные школы. По словам мэра столицы, одна из школ на 1 тыс. 650 мест уже работает.
Также действует и школа на 2 тыс. 100 мест в поселении Внуковское рядом с деревней Рассказовка. Она оборудована для занятий по физике, программированию и других дисциплин.
В ЖК «Саларьево парк» открыл двери для воспитанников уже шестой по счету детский сад, а вскоре начнет работать школа на 1 тыс. 150 мест, в которой откроют инженерный и медицинский комплексы, IT-полигон и робокласс.
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