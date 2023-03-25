Собянин рассказал, как программа «Мой район» изменила пять районов на Севере Москвы

В пяти районах Северного административного округа (САО) Москвы с населением более 425 тысяч человек строят новые школы и детские сады. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Более 2,5 тысячи москвичей начали переезд в новые квартиры с начала года

В Коптево, Ховрино, Головинском, Войковском и Левобережном районах за последние несколько лет возвели 20 детских садов и шесть школ».

Собянин добавил, что также выполнена реконструкция развязки МКАД с Ленинградским шоссе.

По данным мэра столицы, в Коптево, Головинском, Войковском и Левобережном районах расселят 305 домов, куда планируется переселить почти 64 тысячи москвичей. Из 10 построенных домов семь уже заселяют.

Планируется провести реновации бывших промышленных зон САО.

«В результате комплексного развития районы Коптево, Ховрино, Войковский, Головинский и Левобережный станут еще более комфортными - с современной инфраструктурой, уютными зелеными парками и качественными рабочими местами», - заключил мэр Москвы.

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ФОТО: Инвестиционный портал города Москвы / investmoscow.ru
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваШколы

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