Собянин рассказал, как программа «Мой район» изменила пять районов на Севере Москвы

В Коптево, Ховрино, Головинском, Войковском и Левобережном районах за последние несколько лет возвели 20 детских садов и шесть школ».

Собянин добавил, что также выполнена реконструкция развязки МКАД с Ленинградским шоссе.

По данным мэра столицы, в Коптево, Головинском, Войковском и Левобережном районах расселят 305 домов, куда планируется переселить почти 64 тысячи москвичей. Из 10 построенных домов семь уже заселяют.

Планируется провести реновации бывших промышленных зон САО.

«В результате комплексного развития районы Коптево, Ховрино, Войковский, Головинский и Левобережный станут еще более комфортными - с современной инфраструктурой, уютными зелеными парками и качественными рабочими местами», - заключил мэр Москвы.

