Собянин: В столице в прошлом году открылось 49 новых центров московского долголетия
Сеть центров московского долголетия продолжает расти. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в прошлом году в городе появилось 49 новых центров долголетия. Он напомнил, что члены клубов могут обучаться в Серебряном университете по девяти программам профессиональной переподготовки.
«Старшее поколение получает профессии педагога, экскурсовода, графического дизайнера, специалиста по здоровому питанию и другие», - рассказал Собянин.
Мэр напомнил, что в прошлом году посетители центров провели фестиваль скандинавской ходьбы, участвовали в модном показе в рамках Московского урбанистического форума и других мероприятиях.
Собянин уточнил, что в столице открылось уже 120 центров долголетия. Их посещают более 530 тысяч горожан старшего возраста. Они самостоятельно создают клубы по интересам.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Рублево-Архангельском на западе столицы построят гериатрический центр. Комплекс будет состоять из четырех зданий общей площадью 21 тысяча квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru