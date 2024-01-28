По словам градоначальника, в прошлом году в городе появилось 49 новых центров долголетия. Он напомнил, что члены клубов могут обучаться в Серебряном университете по девяти программам профессиональной переподготовки.

«Старшее поколение получает профессии педагога, экскурсовода, графического дизайнера, специалиста по здоровому питанию и другие», - рассказал Собянин.

Мэр напомнил, что в прошлом году посетители центров провели фестиваль скандинавской ходьбы, участвовали в модном показе в рамках Московского урбанистического форума и других мероприятиях.

Собянин уточнил, что в столице открылось уже 120 центров долголетия. Их посещают более 530 тысяч горожан старшего возраста. Они самостоятельно создают клубы по интересам.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Рублево-Архангельском на западе столицы построят гериатрический центр. Комплекс будет состоять из четырех зданий общей площадью 21 тысяча квадратных метров.

