Улицу в Милане признали самой дорогой в мире по арендной плате

Одна из центральных улиц Милана Монтенаполеоне, на которой расположены бутики домов высокой моды, стала самой дорогой торговой точкой в мире по величине арендной платы. Об этом сообщается в ежегодном отчете американской компании по недвижимости Cushman & Wakefield, которая отслеживает ситуацию в 138 мировых торговых центрах.

Отмечается, что впервые Монтенаполеоне обошла в этом рейтинге главных «конкурентов» из Нью-Йорка и Лондона – Пятую авеню и Нью-Бонд стрит. Согласно данным, максимальная плата, которую арендодатели могут взимать с ретейлеров на улице, подскочила за год на 11%, до 20 тысяч евро за квадратный метр.

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Эксперты отмечают, что европейская улица впервые за 34 года возглавила рейтинг. Нью-йоркская Пятая авеню, занимавшая в прошлом году первое место, опустилась на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что бренд Apple сохраняет лидирующую позицию в рейтинге наиболее дорогих в мире уже 12 год подряд. Хотя стоимость торговой марки американкой транснациональной корпорации потеряла за год 3% и составила 488,9 миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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