Улицу в Милане признали самой дорогой в мире по арендной плате

Одна из центральных улиц Милана Монтенаполеоне, на которой расположены бутики домов высокой моды, стала самой дорогой торговой точкой в мире по величине арендной платы. Об этом сообщается в ежегодном отчете американской компании по недвижимости Cushman & Wakefield, которая отслеживает ситуацию в 138 мировых торговых центрах.

Отмечается, что впервые Монтенаполеоне обошла в этом рейтинге главных «конкурентов» из Нью-Йорка и Лондона – Пятую авеню и Нью-Бонд стрит. Согласно данным, максимальная плата, которую арендодатели могут взимать с ретейлеров на улице, подскочила за год на 11%, до 20 тысяч евро за квадратный метр.