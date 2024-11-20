Свыше 26 кг марихуаны изъяли у жителя Правдинска
Свыше 26 кг марихуаны изъяли полицейские у жителя Правдинска (Калининградская область). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
По факту незаконного хранения наркотических средств было возбуждено уголовное дело.
Запрещенные вещества были найдены в ходе проверки оперативной информации в нежилом помещении и на чердаке частного дома. Высушенные кусты конопли и вещество растительного происхождения были расфасованы в коробки.
По словам хозяина жилища, он случайно обнаружил дикорастущую коноплю, а наркотик планировал использовать для собственных нужд. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее актера Георгия Сагиашвили, известного по работам в сериалах «Прометей», «Немодельное агентство» и «Склифосовский», задержали в Москве с наркотиками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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