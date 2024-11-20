СМИ: В Одесской области снесли памятник замученной нацистами Зое Космодемьянской
20 ноября 202419:56
Монумент легендарной советской разведчице, Герою Советского Союза Зое Космодемьянской снесли городе Белгород-Днестровский Одесской области, сообщил Telegram-канал 360.ru.
Уточняется, что памятник находился на территории школы.
На прошлой неделе в Кривом Роге демонтировали монумент русскому писателю Александру Пушкину, а также памятник поэту Михаилу Лермонтову.
На днях на месте памятника Пушкину появилась надпись «Пушкин вечен, а вы — нет», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru