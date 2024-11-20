СМИ: В Одесской области снесли памятник замученной нацистами Зое Космодемьянской

На прошлой неделе в Кривом Роге демонтировали монумент русскому писателю Александру Пушкину, а также памятник поэту Михаилу Лермонтову.

На днях на месте памятника Пушкину появилась надпись «Пушкин вечен, а вы — нет», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

