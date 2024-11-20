СМИ: Венгрия может отказаться от нефти РФ за компенсацию в $500 миллионов
Венгрия готова отказаться от российской нефти к концу 2026 года, если получит компенсацию в размере $500 миллионов, сообщил изданию Politico вице-президент венгерского нефтегазового концерна MOL Дьердь Бача.
По данным СМИ, «пару сотен миллионов» из этой суммы должен выделить Евросоюз. Это бы позволило переоборудовать венгерские НПЗ, которые сегодня перерабатывают российские сорта нефти.
При этом Бача уточнил, что ограничения ЕС, действующие сегодня, уже привели компанию MOL к нулевой прибыли.
Ранее сообщалось, что власти США намерены еще сильнее ужесточить санкции против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку, передает «Радиоточка НСН».
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