СМИ: Венгрия может отказаться от нефти РФ за компенсацию в $500 миллионов

По данным СМИ, «пару сотен миллионов» из этой суммы должен выделить Евросоюз. Это бы позволило переоборудовать венгерские НПЗ, которые сегодня перерабатывают российские сорта нефти.

При этом Бача уточнил, что ограничения ЕС, действующие сегодня, уже привели компанию MOL к нулевой прибыли.

Ранее сообщалось, что власти США намерены еще сильнее ужесточить санкции против России, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку, передает «Радиоточка НСН».

