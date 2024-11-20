Участников массовой драки задержали во Владимире
Правоохранители задержали во Владимире участников массовой драки, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Против задержанных возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Сообщается, что преступление произошло ночью 9 ноября. Группа злоумышленников ударила посетителя и распылила перцовый баллончик, драка продолжилась на улице. В результате инцидента телесные повреждения получили три человека.
С участниками драки проводятся следственные действия, в отношении них избирают меру пресечения.
Ранее массовая драка, причиной которой стал конфликт из-за девушки, произошла в Сочи, в полицию доставили 23 участников потасовки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Улицу в Милане признали самой дорогой в мире по арендной плате
- СМИ: В Лондоне не стали комментировать данные о первом ударе Storm Shadow вглубь РФ
- Жалоба на депутата Ильтякова поступила в комиссию по этике Госдумы
- ВС РФ подтвердил приговор экс-капитану «Альфы» Чукаеву
- Такер Карлсон: Разрешение США Киеву бить ATACMS вглубь РФ грозит американцам смертью
- Росстат: Инфляция в России за период с 12 по 18 ноября составила 0,37%
- В Рязани мужчина получил химический ожог, пытаясь избавиться от татуировки
- Сливочное масло в России c 12 по 18 ноября подорожало на 1,4%
- Исследование: Число абортов в РФ за последние 30 лет сократилось в восемь раз
- Херш: Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан через две недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru