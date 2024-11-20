Участников массовой драки задержали во Владимире

Против задержанных возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Сообщается, что преступление произошло ночью 9 ноября. Группа злоумышленников ударила посетителя и распылила перцовый баллончик, драка продолжилась на улице. В результате инцидента телесные повреждения получили три человека.

С участниками драки проводятся следственные действия, в отношении них избирают меру пресечения.

Ранее массовая драка, причиной которой стал конфликт из-за девушки, произошла в Сочи, в полицию доставили 23 участников потасовки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

