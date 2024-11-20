Суд в Калужской области приговорил виновных в осквернении Вечного огня

Два жителя Юхновского района Калужской области приговорены к 1,5 года принудительных работ за оскорбление памяти защитников Отечества, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Осужденные обязаны будут удерживать 10% своего заработка в доход государства.

В Одессе неизвестные осквернили могилу однофамильца писателя Булгакова

Инцидент произошел 14 июля 2024 года на территории братской могилы советских воинов в Юхнове, которая является объектом культурного наследия. Подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались потушить Вечный огонь ногами и сорвали венок с места захоронения.

Следствие уточнило, что виновные признали свою вину, раскаялись и принесли публичные извинения, что суд учел при вынесении приговора. Они были признаны виновными по статье 354.1 УК, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПриговорКалужская ОбластьСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры