Суд в Калужской области приговорил виновных в осквернении Вечного огня

Инцидент произошел 14 июля 2024 года на территории братской могилы советских воинов в Юхнове, которая является объектом культурного наследия. Подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались потушить Вечный огонь ногами и сорвали венок с места захоронения.

Следствие уточнило, что виновные признали свою вину, раскаялись и принесли публичные извинения, что суд учел при вынесении приговора. Они были признаны виновными по статье 354.1 УК, передает «Радиоточка НСН».

