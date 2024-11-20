Белгородские власти готовятся к отключениям света и газа в зимний период

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион принимает меры для подготовки к возможному ухудшению ситуации зимой, включая отключения света и газа в населенных пунктах. На пресс-конференции он сообщил, что власти заранее запасли дрова, буржуйки и генераторы, чтобы обеспечить жителей теплом и энергией в случае ЧС.

По словам Гладкова, регион приобрел оборудование, включая средства радиоэлектронной борьбы, детекторы и квадроциклы, а также продолжает модернизацию систем резервного водо- и электроснабжения, начатую еще в 2022 году. Эти меры уже позволили минимизировать последствия ударов по приграничным районам.