Белгородские власти готовятся к отключениям света и газа в зимний период

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что регион принимает меры для подготовки к возможному ухудшению ситуации зимой, включая отключения света и газа в населенных пунктах. На пресс-конференции он сообщил, что власти заранее запасли дрова, буржуйки и генераторы, чтобы обеспечить жителей теплом и энергией в случае ЧС.

По словам Гладкова, регион приобрел оборудование, включая средства радиоэлектронной борьбы, детекторы и квадроциклы, а также продолжает модернизацию систем резервного водо- и электроснабжения, начатую еще в 2022 году. Эти меры уже позволили минимизировать последствия ударов по приграничным районам.

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Губернатор также рассказал о проведении учений по действиям властей и спасателей в условиях отключения связи. Для проверки готовности участников у них будут временно изымать мобильные телефоны.

На вопрос о возможных повторных ракетных обстрелах, подобных удару по Белгороду 30 декабря 2022 года, Гладков отметил, что регион живет под угрозой атак уже третий год, и риски, связанные с дальнобойным оружием, остаются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ГазЭлектричествоЗимаБелгородская область

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