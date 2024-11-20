Минэкономразвития: Годовая инфляция в России ускорилась до 8,68%

Годовая инфляция в России с 12 по 18 ноября ускорилась до 8,68%, соответствующая статистика следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Согласно данным, за указанную неделю потребительская инфляция составила 0,37%. Отмечается, что на плодоовощную продукцию динамика цен составила 4,09%, на остальные продукты питания цены изменились на 0,42%. При этом в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12%.

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Вместе с тем указывается, что подешевели медикаменты, а также электро- и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,25%.

Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин заявил в разговоре с НСН, что замедление инфляции к марту нереально, так как в 2025 году крупные бюджетные расходы не снизятся, а импорт не перестанет быть дорогостоящим, передает «Радиоточка НСН».

