Минэкономразвития: Годовая инфляция в России ускорилась до 8,68%
Годовая инфляция в России с 12 по 18 ноября ускорилась до 8,68%, соответствующая статистика следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
Согласно данным, за указанную неделю потребительская инфляция составила 0,37%. Отмечается, что на плодоовощную продукцию динамика цен составила 4,09%, на остальные продукты питания цены изменились на 0,42%. При этом в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12%.
{{related_post_TH!5gMJP!w}}
Вместе с тем указывается, что подешевели медикаменты, а также электро- и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,25%.
Ранее экс-глава ЦБ Сергей Дубинин заявил в разговоре с НСН, что замедление инфляции к марту нереально, так как в 2025 году крупные бюджетные расходы не снизятся, а импорт не перестанет быть дорогостоящим, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Свыше 26 кг марихуаны изъяли у жителя Правдинска
- Белгородские власти готовятся к отключениям света и газа в зимний период
- СМИ: Венгрия может отказаться от нефти РФ за компенсацию в $500 миллионов
- СМИ: В Одесской области снесли памятник замученной нацистами Зое Космодемьянской
- Минэкономразвития: Годовая инфляция в России ускорилась до 8,68%
- Суд в Калужской области приговорил виновных в осквернении Вечного огня
- The Economist: Попытки убедить Киев пойти на переговоры с РФ усилятся в 2025 году
- Участников массовой драки задержали во Владимире
- Улицу в Милане признали самой дорогой в мире по арендной плате
- СМИ: В Лондоне не стали комментировать данные о первом ударе Storm Shadow вглубь РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru