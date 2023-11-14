Собянин: В Москве создана крупнейшая в мире сеть центров для старшего поколения
В Москве создана крупнейшая в мире сеть центров для старшего поколения, всего в городе 106 центров московского долголетия, недавно открылись десять центров в разных столичных районах. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
Мэр отметил, что за четыре года для старшего поколения создана крупнейшая в мире сеть учреждений и уникальная инфраструктура. Это позволяет гражданам находить новых знакомых, создавая целые клуб единомышленников, делиться опытом, а также укреплять здоровье.
Так, с июня 2023 года онлайн-сервисом записи в проект «Московское долголетие» воспользовались более 3,7 тысяч человек. По его словам, за последние два месяца число пользователей выросло на 40%.
Градоначальник напомнил, что сервис помогает легко и быстро выбрать занятие по душе в любом районе Москвы рядом с домом, определить наиболее удобное время, а тест на определение интересов предложит «наиболее подходящие направления». Он добавил, что запись на занятия проекта «Московское долголетие» также доступна и в офлайн формате - в районных отделах долголетия и центрах госуслуг «Мои документы».
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