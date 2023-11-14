Собянин: В Москве создана крупнейшая в мире сеть центров для старшего поколения

В Москве создана крупнейшая в мире сеть центров для старшего поколения, всего в городе 106 центров московского долголетия, недавно открылись десять центров в разных столичных районах. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за четыре года для старшего поколения создана крупнейшая в мире сеть учреждений и уникальная инфраструктура. Это позволяет гражданам находить новых знакомых, создавая целые клуб единомышленников, делиться опытом, а также укреплять здоровье.