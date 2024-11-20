Импортозамещенный Ту-214 впервые прошел летные испытания в Казани
Самолет Ту-214, оснащенный российскими комплектующими, совершил первый полет в рамках программы летных испытаний. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что воздушное судно используется как летающая лаборатория для проверки новых технологий.
Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова и длился 1 час 10 минут. Экипаж АО «Туполев» сообщил, что все задачи выполнены в полном объеме.
Воздушное судно с бортовым номером 64509 было введено в эксплуатацию в 2007 году и использовалось авиакомпанией «Трансаэро» до 2015 года, после чего находилось на хранении.
В июне 2024 года самолет восстановили и провели дополнительные модернизации. В июле его окрасили на Минском заводе гражданской авиации № 407 в фирменные цвета ОАК и вернули в Казань для дооснащения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru