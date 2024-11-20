Импортозамещенный Ту-214 впервые прошел летные испытания в Казани

Воздушное судно с бортовым номером 64509 было введено в эксплуатацию в 2007 году и использовалось авиакомпанией «Трансаэро» до 2015 года, после чего находилось на хранении.

В июне 2024 года самолет восстановили и провели дополнительные модернизации. В июле его окрасили на Минском заводе гражданской авиации № 407 в фирменные цвета ОАК и вернули в Казань для дооснащения, передает «Радиоточка НСН».

