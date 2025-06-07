В Турции в первый день Курбан-Байрама были ранены более 14 тысяч человек

Отмечается, что пострадавшие получили ранения, когда закалывали жертвенных животных.

«За первый день праздника... в наши больницы обратились 14 тысяч 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье», - указал Мемишоглу.

Празднование Курбан-Байрама началось в Турции в пятницу, в республике объявили выходные до вторника, 10 июня.

