Трамп: Киев сам дал РФ основания нанести массированный удар

Украина дала России основания нанести массированный удар по своей территории, устроив вылазки против российских военных аэродромов, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил журналистам.

«Они дали [президенту РФ Владимиру] Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью», - указал американский политик.

По словам Трампа, ему не нравились действия Киева в отношении российских объектов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что армия России ночью 6 июня в ответ на теракты Киева нанесла массированный удар по украинским конструкторским бюро, предприятиям по выпуску и ремонту оружия и военной техники, цехам сборки дронов, центрам подготовки летчиков, складам вооружения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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