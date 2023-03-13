Собянин: В проекте «Бизнес уикенд» за четыре года прошли обучение более 180 тыс москвичей

Он отметил, что обучение в проекте прошли более 180 тысяч жителей столицы, что позволило многим из них «открыть своё дело, увеличить прибыль уже существующих компаний».

Градоначальник напомнил, что обучение в проекте «Бизнес-уик-энд» разбито на три ступени. Первая - это тренинги в формате игры, где участники ищут рыночные ниши и готовят бизнес-проекты. Вторая - это марафон, позволяющий глубоко и детально проработать свои идеи. А третья ступень - это акселератор для желающих масштабировать бизнес.

Ранее Собянин заявил, что открытый в Москве единый центр поддержки участников СВО и их семей обработал уже 3,5 тысячи обращений, сообщает НСН.