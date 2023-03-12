Собянин рассказал о возможностях детских технопарков Москвы

«Выбрать программу обучения можно на едином портале. В этом году планируем увеличить количество площадок допобразования, чтобы каждый столичный ученик мог посещать их недалеко от дома», - рассказал Собянин.

Дети изучают в технопарках робототехнику, нейросети, VR, основы дизайна и анимации. Обучение начинается с 6 лет, но также здесь учатся и студенты колледжей. Малыши изучают схемы, а подростки разрабатывают инновационные продукты.

Собянин рассказал, что из-за атмосферы и профессионального оборудования технопарки становятся для воспитанников вторым домом.

