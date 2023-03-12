Собянин рассказал о возможностях детских технопарков Москвы
В Москве открыты 21 детский технопарк и 210 коммерческих площадок во всех округах Москвы для дополнительного образования школьников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Выбрать программу обучения можно на едином портале. В этом году планируем увеличить количество площадок допобразования, чтобы каждый столичный ученик мог посещать их недалеко от дома», - рассказал Собянин.
Дети изучают в технопарках робототехнику, нейросети, VR, основы дизайна и анимации. Обучение начинается с 6 лет, но также здесь учатся и студенты колледжей. Малыши изучают схемы, а подростки разрабатывают инновационные продукты.
Собянин рассказал, что из-за атмосферы и профессионального оборудования технопарки становятся для воспитанников вторым домом.
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