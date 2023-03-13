Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей
Единый центр поддержки участников СВО и их семей обработал уже 3,5 тысячи обращений, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Большое внимание в центре уделяется оказанию психологической помощи как взрослым, так и детям», - отметил Собянин.
Сотрудники центра рассказывают о городских услугах, сервисах, помогают с трудоустройством, знакомят с программами переподготовки кадров.
В центр могут обратиться не только мобилизованные москвичи или их близкие, но и добровольцы, волонтеры, которые оказывают помощь в зоне проведения специальной военной операции.
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