Собянин: В Москве установят еще 15 тыс приборов наружного освещения
С 2011 года количество светильников на московских улицах удвоилось, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что новые опоры оснащают современными светодиодными лампами. Они экономят до 30% электричества.
По словам Собянина, на улицах Москвы установили 446 тысяч осветительных приборов. В текущем году к ним добавится еще 15 тысяч. Новые опоры освещения появятся во дворах, на детских и спортивных площадках.
Ранее мэр сообщил, что Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира. Каждый вечер в столице включают более миллиона осветительных приборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru