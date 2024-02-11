Собянин: В Москве установят еще 15 тыс приборов наружного освещения

С 2011 года количество светильников на московских улицах удвоилось, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На строящейся станции Московского метро появятся 12 уникальных светильников

Градоначальник отметил, что новые опоры оснащают современными светодиодными лампами. Они экономят до 30% электричества.

По словам Собянина, на улицах Москвы установили 446 тысяч осветительных приборов. В текущем году к ним добавится еще 15 тысяч. Новые опоры освещения появятся во дворах, на детских и спортивных площадках.

Ранее мэр сообщил, что Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира. Каждый вечер в столице включают более миллиона осветительных приборов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭлектричествоСергей СобянинМосква

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