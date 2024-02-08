На строящейся станции Московского метро появятся 12 уникальных светильников

На строящейся станции московского метро «Бачуринская» установят 12 уникальных светильников-турбин, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, каждый светильник весит 750 килограммов, а его размеры достигают почти 10 метров. Специалисты уже установили первый источник света.

«Архитектурный светильник, идущий вдоль конструктивной оси станции, пронизывает пространство, образованное чередованием матовых поверхностей несущих рам и глянцевых плоскостей путевых стен и потолка», – отметил руководитель столичного Депстроя.

Загрутдинов также указал на то, что новая станция обеспечит жителей поселений Сосенское и Воскресенское, а также Новомосковского административного округа улучшенным транспортным обслуживанием.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станция «Бачуринская» уже готова на 70%. Сейчас строители устанавливают монолитные конструкции пешеходных переходов, занимаются отделочными работами и проводят монтаж инженерного оборудования.

