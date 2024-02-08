На строящейся станции Московского метро появятся 12 уникальных светильников
На строящейся станции московского метро «Бачуринская» установят 12 уникальных светильников-турбин, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, каждый светильник весит 750 килограммов, а его размеры достигают почти 10 метров. Специалисты уже установили первый источник света.
«Архитектурный светильник, идущий вдоль конструктивной оси станции, пронизывает пространство, образованное чередованием матовых поверхностей несущих рам и глянцевых плоскостей путевых стен и потолка», – отметил руководитель столичного Депстроя.
Загрутдинов также указал на то, что новая станция обеспечит жителей поселений Сосенское и Воскресенское, а также Новомосковского административного округа улучшенным транспортным обслуживанием.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станция «Бачуринская» уже готова на 70%. Сейчас строители устанавливают монолитные конструкции пешеходных переходов, занимаются отделочными работами и проводят монтаж инженерного оборудования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бананы из Эквадора заместят бананы из Индии и Вьетнама
- Грузинский депутат обвинил Зурабишвили в иноагентстве
- В Финляндии заявили, что страна не разрывала отношений с Россией
- Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО «Ураган»
- В Торжке девушка похитила 800 безвыигрышных лотерейных билетов
- СМИ: Прокурор просит до 8 лет колонии обвиняемым в вымогательстве у Чемезова
- СМИ назвали возможную замену Джонни Деппу в новых «Пиратах Карибского моря»
- Захарова: Запад вмешивается в выборы с помощью живущих за рубежом россиян
- На Украине выразили заинтересованность в совместном с Польшей производстве БПЛА
- Кравцов: Средний балл ЕГЭ по профильной математике вырос на семь баллов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru