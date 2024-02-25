Собянин: В Москве создана уникальная система обучения и продвижения молодых музыкантов

Город поддерживает молодых музыкантов и помогает им в продвижении. В 149 школах искусств учащиеся занимаются академическим, народным и современными направлениями музыки, отметил мэр.

По его словам, Московский многофункциональный культурный центр организует выступления молодых музыкантов на профессиональной концертной площадке. В рамках проекта «Фабрика Музыки» обучают продюсеров и менеджеров.

Собянин обратил внимание, что 48 композиций участников проекта суммарно получили уже более 1,1 миллиона прослушиваний на популярных стриминговых площадках. Контракт с лейблами заключили шесть артистов.

Созданная в Москве система обучения и продвижения начинающих музыкантов охватила более 54 тысяч человек, уточнил Собянин.

С 2018 года текущий ремонт выполнили в 148 детских школах искусств, капитальный - в 33 учреждениях. Для обучения приобретено около 13 тысяч музыкальных инструментов и 8,7 тысячи единиц различного оборудования.

