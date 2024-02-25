Собянин: В Москве создана уникальная система обучения и продвижения молодых музыкантов
В московских школах искусств появились программы изучения звукорежиссуры и саунд-дизайна, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Город поддерживает молодых музыкантов и помогает им в продвижении. В 149 школах искусств учащиеся занимаются академическим, народным и современными направлениями музыки, отметил мэр.
По его словам, Московский многофункциональный культурный центр организует выступления молодых музыкантов на профессиональной концертной площадке. В рамках проекта «Фабрика Музыки» обучают продюсеров и менеджеров.
Собянин обратил внимание, что 48 композиций участников проекта суммарно получили уже более 1,1 миллиона прослушиваний на популярных стриминговых площадках. Контракт с лейблами заключили шесть артистов.
Созданная в Москве система обучения и продвижения начинающих музыкантов охватила более 54 тысяч человек, уточнил Собянин.
С 2018 года текущий ремонт выполнили в 148 детских школах искусств, капитальный - в 33 учреждениях. Для обучения приобретено около 13 тысяч музыкальных инструментов и 8,7 тысячи единиц различного оборудования.
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