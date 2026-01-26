Регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов. К такому выводу пришли из Технологического университета Донг Най (Вьетнам). Результаты исследования были опубликованы в журнале Food & Function (F&F). Белоусова назвала продукты, которые помогут бороться со стрессом и депрессией.

«С депрессией помогают бороться продукты, которые содержат магний: молочные продукты, орехи, зерновые и бобовые — крупы, хлеб с отрубями, хлеб зерновой. Магний —антидепрессивный элемент. Также с депрессией помогают бороться бананы, которые являются источником предшественников серотонина. Однако бананы крахмалистый продукт, поэтому подходит не для всех. В молочных продуктах содержатся и магний, и кальций, и триптофан — аминокислота настроения. Это все помогает при стрессе, бессоннице и депрессии», — сказала собеседница НСН.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила НСН, что сладкая газировка и выпечка могут приводить к депрессии, если употреблять эту продукцию в большом количестве.

