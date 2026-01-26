Переговоры в Абу-Даби могут привести к встрече лидеров РФ, США и Украины

Как пояснил Лукьянов, переход к контактам на уровне высшего руководства возможен лишь в том случае, если текущие, условно технические, переговоры принесут ощутимый результат и создадут основу для финального диалога. В этом случае, по его оценке, может идти речь о трехсторонней встрече на уровне глав государств.

В Кремле ранее сообщили, что продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по вопросам урегулирования конфликта запланировано на следующую неделю. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно», подчеркнув при этом, что Москва не будет публично раскрывать содержание обсуждений и исходит из наличия принципиально важных для себя позиций, передает «Радиоточка НСН».

