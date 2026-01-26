Силы ПВО за пять часов сбили десять украинских беспилотников над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российской территорией, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атака была отражена 26 января в период с 15:00 до 20:00. Семь беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще три — над Республикой Крым.

Минобороны: Ночью ПВО сбили 52 БПЛА ВСУ

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПВО

