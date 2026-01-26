Силы ПВО за пять часов сбили десять украинских беспилотников над Россией
Дежурные средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российской территорией, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, атака была отражена 26 января в период с 15:00 до 20:00. Семь беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще три — над Республикой Крым.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО за пять часов сбили десять украинских беспилотников над Россией
- Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за оскорбительных слов Зеленского
- Диетолог назвала продукты, помогающие бороться с депрессией
- Как скажется на Венгрии и Словакии запрет на импорт российского газа
- Нидерланды уведомили РФ о введении ограничений для дипломатов в ЕС
- Рютте: Обсуждения с Трампом по Гренландии касались роли НАТО в Арктике
- Контроль за фортификациями в Курской области вели бывшие чиновники
- «Не надо стесняться»: Психолог призвала обсуждать финансы в начале отношений
- СМИ: Зеленский согласился на переговоры с РФ в ОАЭ, чтобы не разозлить Трампа
- Забастовка сотрудников вновь привела к закрытию Лувра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru