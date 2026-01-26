Как скажется на Венгрии и Словакии запрет на импорт российского газа
Отказ от импорта российского газа разрушит экономики Венгрии и Словакии, лишив их возможности развиваться, сказал НСН Сергей Пикин.
Маловероятно, что Венгрия и Словакия оспорят отказ ЕС от импорта российского газа, эта мера разрушит их экономики, не давая им развиваться. Об этом НСН заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Евросовет утвердил запрет на импорт российского газа в ЕС: с января 2027 года — сжиженного природного газа, с 30 сентября 2027 года — трубопроводного, сообщило агентство Reuters. Решение принято в обход голосов Венгрии и Словакии, которые были против запрета, и Болгарии, которая воздержалась. Будапешт уже заявил о намерении оспорить решение в европейском суде. По словам Пикина, запрет на импорт российского газа больно ударил по экономике Словакии и Венгрии.
«Других альтернатив Венгрии и Словакии не предлагается. Кроме того, им никто не выделил компенсацию, за которую они отказались бы от российского газа и нефти. Для них этот вопрос очень важный, на этом строится их экономика. Для других экономик Евросоюза этот вопрос не такой важный в силу того, что они идут по пути деиндустриализации. Замена всегда возможна, вопрос в стоимости энергоносителей. Для Венгрии и Словакии это вопрос конкурентоспособности экономик. У них вырастет себестоимость производства, соответственно, о развитии экономики в этом случае говорить уже не приходится. Поэтому они и пытаются отстоять свою позицию, но шансы на это невысоки», — сказал Пикин.
Собеседник НСН напомнил, что вместе с этим решением были приняты крупные штрафы для физлиц, которые будут подписывать контракты на поставку российского газа.
«Вместе с этим решением были приняты решения по крупным штрафам для физических лиц, которые будут подписывать контракты, несмотря на ограничения для компаний. Европейцы стали более жесткими в этом плане», — подытожил он.
Ранее Пикин заявил, что Польша вполне может стать ключевым хабом для поставок экспортного сжиженного газа после полного отказа ЕС от российского топлива. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
