Как скажется на Венгрии и Словакии запрет на импорт российского газа

«Других альтернатив Венгрии и Словакии не предлагается. Кроме того, им никто не выделил компенсацию, за которую они отказались бы от российского газа и нефти. Для них этот вопрос очень важный, на этом строится их экономика. Для других экономик Евросоюза этот вопрос не такой важный в силу того, что они идут по пути деиндустриализации. Замена всегда возможна, вопрос в стоимости энергоносителей. Для Венгрии и Словакии это вопрос конкурентоспособности экономик. У них вырастет себестоимость производства, соответственно, о развитии экономики в этом случае говорить уже не приходится. Поэтому они и пытаются отстоять свою позицию, но шансы на это невысоки», — сказал Пикин.

Собеседник НСН напомнил, что вместе с этим решением были приняты крупные штрафы для физлиц, которые будут подписывать контракты на поставку российского газа.

«Вместе с этим решением были приняты решения по крупным штрафам для физических лиц, которые будут подписывать контракты, несмотря на ограничения для компаний. Европейцы стали более жесткими в этом плане», — подытожил он.

Ранее Пикин заявил, что Польша вполне может стать ключевым хабом для поставок экспортного сжиженного газа после полного отказа ЕС от российского топлива. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

